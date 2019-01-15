Инаугурация прошла на торжественной сессии Совета муниципального образования.

От имени губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Сергей Болдин вручил удостоверение главы Апшеронского района и поздравил со вступлением в должность. После принятия присяги Олег Цыпкин поблагодарил губернатора и депутатский корпус за поддержку.

«Я уверен, что смогу оправдать оказанное мне доверие, чтобы сохранить все хорошее, что достигнуто, и внести свой вклад в развитие Апшеронского района», — отметил он.

С 2015 года Олег Цыпкин занимал должность заместителя генерального директора филиала «РН-Сервис» в Краснодаре. Избирался депутатом Совета Апшеронского района 3-го и 4-го созывов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олега Цыпкина избрали главой Апшеронского района на сессии депутатов совета муниципального образования 11 января.

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