Олег Дерипаска покинул пост президента двух компаний

Совет директоров компании En+ Group принял отставку Олега Дерипаска с поста президента группы.

Также было одобрено его назначение неисполнительным директором совета директоров.

Генеральным директором компании и исполнительным директором совета директоров назначили Владислава Соловьева, президентом группы — Максима Сокова. Решения вступят в силу 15 марта 2018 года, сообщает пресс-служба En+ Group.

Владислав Соловьев также станет президентом компании «Русал». Генеральным директором вместо него станет Александра Бурико, сообщает пресс-служба компании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ухода от управления компаниями Олег Дерипаска планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте. Он будет развивать стратегические партнерства в группе ГАЗ.

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