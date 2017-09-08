Олег Газманов на «Новой волне» в Сочи споет песню про Крымский мост

Народный артист России представит композицию, которая заняла первое место на конкурсе песен и стихов про строящийся мост через Керченский пролив.

Премьера песни состоится 13 сентября на международном фестивале «Новая волна» в Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

«Будучи членом жюри конкурса, я обратил внимание на эту песню, очень простую и светлую, теплую, проникновенную. Было видно, что она написана и исполнена с душой. Конечно, с удовольствием принял предложение спеть ее на «Новой волне»», — рассказал Олег Газманов.

Победитель конкурса — водитель из Иваново Леонид Чернышев — вместе с детьми посетит фестиваль в Сочи. В ближайшее время он поедет также на экскурсию по стройплощадке Крымского моста.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», композиция пилота из Краснодара заняла третье место в конкурсе песен про мост в Крым.

Творческий конкурс на лучшую песню и стихотворение про мост через Керченский пролив стартовал в конце мая. В состав жюри вошли Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. На конкурс прислали 2,5 тыс. работ.

Музыкальный конкурс «Новая волна» пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября.

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