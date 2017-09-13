Олег Газманов рассказал «Кубань 24» о победившей в конкурсе песне про Крымский мост

Народный артист РФ исполнит ее на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи.

Слова и музыку композиции написал житель Иваново Леонид Чернышев. Он обошел 2,5 тыс. претендентов и победил во Всероссийском конкурсе «Мы строим мост». Сам автор приедет на концерт, чтобы услышать, как его творение исполнит Народный артист России.

«Здесь должен быть такой есенинский патриотизм. Не на баррикаду идти с винтовкой или флагом. И, конечно, она очень душевная, на сердце хорошо. Мы должны гордиться им, гордиться этим мостом, тем, что мы это сделали. И этот мост связал два берега России — там такие слова красивые. Это правильно», — рассказал Олег Газманов.

На вопрос, не боится ли артист нелестных отзывов со стороны Украины, Олег Газманов с твердостью заявил, что нет. Ведь он и так невъездной в соседнюю страну, а также в Латвию и Литву. Однако уверен, что везде есть его поклонники.

Особенно много их на Кубани. И 16 сентября в краснодарском «Баскет-холле» народный артист страны вместе с «Хором Турецкого» поздравит жителей региона с юбилеем края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», творческий конкурс на лучшую песню и стихотворение про мост через Керченский пролив стартовал в конце мая. В состав жюри вошли Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. На конкурс прислали 2,5 тыс. работ.

Музыкальный конкурс «Новая волна» стартовал в Сочи 8 сентября в Олимпийском парке. Фестиваль завершится 14 сентября. Его ведущим стал Андрей Малахов.

Фоторепортаж о том, как прошло открытие конкурса «Новая волна — 2017» в Сочи, смотрите здесь.

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