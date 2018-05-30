Олег Шатов: ФК «Краснодар» очень хотел, чтобы я остался

Полузащитник «Зенита» прокомментировал информацию о том, что «черно-зеленые» не стали выкупать его у клуба из Санкт-Петербурга.

«Был немного удивлен такой трактовкой. Напротив, «Краснодар» очень хотел, чтобы я остался и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе. Но после того, как стало ясно, что прежний тренер «Зенита» покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавлял команду с июня 2017 по май 2018 года. Новым наставником «сине-бело-голубых» стал Сергей Семак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» не стал выкупать Олега Шатова у «Зенита». Он перешел в «Краснодар» на правах аренды. По сообщениям СМИ, за то, чтобы выступать за «черно-зеленых» до конца сезона-2017/18, Шатов выплатил из своих личных средств 25 млн рублей.

ФК «Краснодар» 7 апреля на выезде вырвал победу у «Зенита». На 22-й минуте ворота «Зенита» распечатал полузащитник Олег Шатов. После этого он не смог сдержать слез.

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