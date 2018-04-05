Олега Дерипаску выдвинули в совет директоров «Норникеля»

Он заменит в совете руководителя направления по управлению стратегическими инвестициями «РусАла» Рушана Богаудинова.

В этот же день совет директоров одобрил 13 кандидатур на 13 мест в совете для голосования акционеров на годовом собрании.

Ранее Дерипаска вышел из совета директоров «Норникеля» в 2013 году, после подписания соглашения, урегулировавшего конфликт акционеров, сообщает «Интерфакс».

«Норникель» — российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска вошел в топ-10 миллиардеров в РФ по доходам.

Совет директоров компании En+ Group принял отставку Олега Дерипаски с поста президента группы. После ухода от управления компаниями Олег Дерипаска планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте. Он будет развивать стратегические партнерства в группе ГАЗ.

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