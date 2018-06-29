Ольга Голодец рассказала о планах использования объектов ЧМ-2018

Вице-премьер Ольга Голодец, координирующая подготовку концепции использования спортивных объектов ЧМ-2018, заявила, что они будут служить для развития детского спорта и проведения культурных событий.

«По ряду стадионов вопросы существуют, и мы рассматриваем календарь всех спортивных событий, и календарь культурных событий. Спортивные площадки сейчас открывают возможность для гастролей хороших групп и коллективов, которые собирают большие аудитории. На абсолютно всех объектах предусмотрено развитие детского спорта», — сообщила вице-премьер.

Она отметила, что при составлении программы дальнейшего использования объектов ЧМ особое внимание будет уделено тем видам спорта, которые имеют развитие в конкретном регионе.

«Я была уже во многих футбольных школах, которые с нетерпением ждут, когда им это наследие будет передано. Дети, родители и тренеры знают, где они будут тренироваться. Это даст новые возможности для развития спорта и спорта для наших детей», — отметила она.

По ее словам, в программу войдут все стадионы, кроме центральных.

«Кроме «Спартака», «Лужников» и «Зенита», к которым нет вопросов по заполнению. На «Зенит» на год вперед проданы уже целые пакеты билетов», — добавила вице-премьер.

Правительство РФ поручило министерству спорта до 21 июля подготовить проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу. Координацию этой работы обеспечивает вице-премьер Ольга Голодец, сообщает «Интерфакс».

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