Ольга Васильева вручила благодарность руководителю минобрнауки Кубани

Награждение состоялось в Москве в рамках Всероссийского совещания руководителей региональных органов образования.

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики рассказали, что на совещании рассмотрели вопросы повышения объективности оценки образовательных результатов в региональных системах. Участники обсудили реализацию концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, а также развитие системы дополнительного образования и воспитания. Заседание прошло под председательством министра образования России Ольги Васильевой.

В завершении встречи Васильева вручила благодарности девяти руководителям органов образования из разных субъектов РФ. Среди них — исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

Почетную награду вручили за высокий уровень подготовки и проведения всероссийских общественно значимых мероприятий в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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