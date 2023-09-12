Олим Муродуллаевич Омонов назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.

Соответствующим решением Президента Омонов Олим Муродуллаевич назначен на должность заместителя министра здравоохранения Республики Узбекистан.

О. Омонов родился в 1979 году в Самаркандской области. В 2001 году окончил Ташкентский институт электротехнической связи, в 2006 году — Ташкентский университет информационных технологий, а в 2010 году — Академию строительства государства и общества при Президенте Республики Узбекистан». в 2011-2018 годах работал на ряде ответственных должностей в Кабинете Министров, работал директором.

О. С 2023 года Омонов работает в должности директора дирекции туристско-рекреационной зоны «Чорвок».