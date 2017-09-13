Олимпийские игры 2024 и 2028 годов проведут в Париже и Лос-Анджелесе

Ранее на проведение Олимпиады-2024 было пять претендентов, однако финальные заявки подали французский и американский города.

Решение приняли единогласно на 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме. Там прошло формальное голосование по вопросу распределения Олимпийских игр. Этому предшествовало подписание трехстороннего договора с заявочными комитетами Парижа и Лос-Анджелеса. Города автоматически получили право провести Паралимпийские игры.

Каждый из городов будет принимать Олимпиаду в третий раз. Во французской столице Игры проводили в 1900 и 1924 годах, в Лос-Анджелесе — в 1932 и 1984 годах. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, сообщает ТАСС.

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