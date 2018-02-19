Олимпийский чемпион Сергей Литвинов-старший скончался на сборах в Сочи

Ему было 60 лет.

В Сочи 19 февраля на сборе метателей скоропостижно скончался олимпийский чемпион Игр 1988 года в метании молота Сергей Литвинов-старший.

Он ехал на велосипеде после тренировки и внезапно упал. Врачи скорой помощи спасти его не смогли.

Сергей Литвинов-старший — советский метатель молота, олимпийский чемпион 1988 года, серебряный призер 1980 года, двукратный чемпион мира. После окончания спортивной карьеры работал тренером, личный тренер своего сына — Сергея Литвинова-младшего — бронзового призера чемпионата Европы по метанию молота, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

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