Последним стартом в карьере 31-летнего спортсмена станет Рождественская гонка в Гельзенкирхене 29 декабря.

Спортсмен отметил, что принял решение о завершении карьеры, в том числе из-за ситуации с допинговыми скандалами в российском спорте и состоянием здоровья.

«Счастлив, что в этом году смогу отпраздновать Новый год в России. К тому же 1 января юбилей моего отца, ему исполняется 60 лет. После праздников буду думать над будущим. Пока хочется отдохнуть. Решение принял не так давно, и мысли о том, чем буду заниматься дальше, еще размыты», — сказал Антон Шипулин.

Биатлонист дебютировал на Кубке мира в сезоне-2008/09. В активе спортсмена одно золото, три серебра и три бронзы с чемпионатов мира.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпиады-2010 в эстафете, сообщает телеканал «360».

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