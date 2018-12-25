Олимпийский чемпион Сочи по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); Олимпийский чемпион Сочи по биатлону Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

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Последним стартом в карьере 31-летнего спортсмена станет Рождественская гонка в Гельзенкирхене 29 декабря.

Спортсмен отметил, что принял решение о завершении карьеры, в том числе из-за ситуации с допинговыми скандалами в российском спорте и состоянием здоровья.

«Счастлив, что в этом году смогу отпраздновать Новый год в России. К тому же 1 января юбилей моего отца, ему исполняется 60 лет. После праздников буду думать над будущим. Пока хочется отдохнуть. Решение принял не так давно, и мысли о том, чем буду заниматься дальше, еще размыты», — сказал Антон Шипулин.

Биатлонист дебютировал на Кубке мира в сезоне-2008/09. В активе спортсмена одно золото, три серебра и три бронзы с чемпионатов мира.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года и бронзовый призер Олимпиады-2010 в эстафете, сообщает телеканал «360».

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