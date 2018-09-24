Омбудсмен Кузнецова призвала создать программу по безопасности детей на улице

24 сентября в 14:49

Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила на пресс-конференции по итогам акции «Безопасность детства».

По ее словам, за время летних каникул 2018 года в России погибли 492 ребенка, из них 343 утонули. Это больше прошлогодних показателей, когда погибли 294 ребенка.

«Видя сегодняшнюю ситуацию в регионах, нам бы хотелось предложить рекомендовать регионам разработать и принять программу по созданию условий для комфортного и безопасного пребывания детей на улице. Ключевое слово здесь «безопасный», потому что иногда даже объекты детской инфраструктуры представляют из себя опасность. А тех, кто отвечает за это, днем с огнем не сыщешь», — сказала Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен предложила ввести в каждом муниципалитете инспектора безопасности, задачей которого стал бы «мониторинг мест возможного пребывания детей на предмет безопасности».

Уполномоченный по правам ребенка также обратилась к депутатам Госдумы с предложением разработать специальный «порядок распоряжения опасными для жизни и здоровья детей объектами», сообщает РИА «Новости».

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