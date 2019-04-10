Омбудсмен Москалькова поможет семье с девятью детьми из Новороссийска

Мать детей сообщила, что семья находится в бедственном положении и нуждается в материальной помощи.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что разберется со сложной ситуацией многодетной семьи из Новороссийска, в которой мать одна воспитывает девятерых детей.

По словам женщины, муж ушел из семьи и не платит алименты. Ее зарплата и пособие на детей — 22 тыс. рублей. Женщина рассказала, что обратилась за помощью к властям, но они предложили поместить детей в реабилитационный центр.

По данным министерства труда и соцразвития Краснодарского края, семья Жегуловых стоит на учете в управлении соцзащиты как «неполная, многодетная и малообеспеченная». Женщина получает меры поддержки, предусмотренные для данной категории семей. Ей также назначили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, детей обеспечили путевками на оздоровление, сообщает РИА «Новости».