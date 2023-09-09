Он принял президента Узбекистана Билала Эрдогана.

8 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Наджмуддином Билалом Эрдоганом.

В начале встречи Билал Эрдоган передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Впервые в городе Хива собралось около 60 стран мира. Была выражена искренняя благодарность за поддержку и организацию на высоком уровне Рассмотрены вопросы проведения Международного этноспортивного фестиваля, который проводится с участием 2000 спортсменов, обмен опытом, подготовка специалистов, тренеров и судей, расширение сотрудничества по широкому вовлечению молодежи в этнические виды спорта.