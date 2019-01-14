ОНФ опроверг запрет кормить российских школьников домашней едой

Проект СанПиН по организации питания детей не ограничивает право родителей давать детям в школу домашние продукты.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что никаких ограничений для школьников в этой части не предусмотрено. Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев пояснил, что после размещения проекта один из разделов документа общественность восприняла неверно, в частности, запрет приносить еду в школу из дома.

«Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей. Поэтому право кормить своего ребенка так, как родитель считает нужным, это его неотъемлемое право, и здесь никто ничего регулировать не собирался и не собирается», — подтвердила Попова.

Как подчеркнул Развожаев, Народный фронт будет держать эту тему на особом контроле, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Роспотребнадзоре разработали новые санитарно-эпидемиологические правила организации питания детей.

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