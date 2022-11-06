«Они разваливают экономику, а платят за это обычные люди»: в Британии решили поднять налоги, чтобы спасти бюджет страны

Тем временем в стране уже удвоилось количество людей, которые находятся на грани нищеты.

В Британии на фоне энергетического и экономического кризисов спешно спасают бюджет страны. Там планируют увеличить налоги для того, чтобы справиться с дефицитом государственного бюджета и закрыть дыру в размере 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов).

Решение о поднятии налогов принял новый премьер-министр страны Риши Сунак, пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники в британском Минфине. Оно уже согласовано с главой ведомства Джереми Хантом.

«Это будет жестко. Правда заключается в том, что всем придется вносить больший вклад в области налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги», — сказал источник FT.

По его словам, после заимствования сотен миллиардов во время пандемии коронавируса и массовой поддержки жителей в условиях высоких цен на электричество правительству «будет сложно устранить бюджетную дыру одним лишь сокращением расходов».

В Великобритании действует прогрессивная шкала налогообложения. Физические лица не платят взносов в бюджет при доходах до 12570 фунтов стерлингов в год, но платят, если доходы больше. Для дохода от 12571 фунтов до 50270 фунтов в год — налог составляет 20%, от 50 271 до 150 тысяч — 40%, более 150 тысяч — 45%. Также работающие платят страховые взносы — от 2 до 12% от дохода. Для инвесторов налог составляет от 20% и выше. Корпоративный налог составляет 19%, но с 1 апреля будущего года вырастет до 25%.

Помимо всего прочего, Сунак предлагает на 2% сократить зарплаты госсектору. На деле это значит, что меньше получать будут не только чиновники, но и учителя, солдаты, полицейские и медсестры.

Впрочем, какие конкретно повышения ждут британцев — пока неизвестно, но определенно, еще большему числу людей и компаний придется экономить. По данным Bloomberg, в стране уже удвоилось количество людей, которые находятся на грани нищеты.

По данным Asda Income Tracker, за последние 9 месяцев количество британских домохозяйств с небольшим доходом (остатком свободных денег после уплаты налогов и удовлетворения основных жизненных потребностей) удвоилось с 20% до 40%.

По предварительным подсчетам, в этом году около 7 млн семей остались без привычного отопления, душа, туалетных принадлежностей. Сильнее всего пострадали люди с самым низким доходом после уплаты налогов, коммунальных платежей и покупки еды у них оставалось порядка 2,6 фунта стерлингов (185 рублей) на неделю, хотя год назад оставалось порядка 55 фунтов (3928 рублей).

С проблемой оплаты счетов уже столкнулись более половины взрослых британцев. Число людей, которые не могут платить по ипотечным кредитам или за аренду жилья, с апреля выросло на 45%. Некоторые вынуждены обращаться в пункты бесплатной выдачи еды, чтобы хоть как-то сэкономить.

О повышении налогов официально объявят 17 ноября. Пока же новости обсуждают в социальных сетях. Большая часть комментариев — негативные.

«Что Сунак будет делать с 50 тысячами нелегалов, которые обходятся бюджету в 6 млн долларов в день?»

«Они разваливают экономику, а платят за это обычные люди. Время для революции!»

«И снова всё свалится на плечи обычного работяги. Это неправильно»

«Надо отказаться от помощи другим государствам. Поставьте этот вопрос на голосование»

«Канцлер-миллиардер обирает нас до нитки в то время, когда сам отлично поживает»

Индуист и мультимиллионер Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании 25 октября. До этого, с февраля 2020 года, возглавлял Казначейство, однако в минувшем июле подал в отставку из-за разногласий относительно политики экс-премьера Бориса Джонсона.

Сунак сменил прежнее британское правительство во главе с Лиз Трасс, которое столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации кабмин увеличит размер госдолга. План был в корне противоположный и предполагал масштабное снижение налогов. Однако такие перспективы не обрадовали ни жителей, ни владельцев бизнеса, ни инвесторов.

После объявления плана доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов обрушился. В ходе торгов он опускался до исторического минимума в $1,054 за фунт. Лиз Трасс была вынуждена подать в отставку, она пробыла в своей должности всего 44 дня.

По прогнозам, в следующем году Великобританию ожидает рецессия, ВВП сократится, безработица будет расти. Сейчас инфляция в стране и без того находится на самом высоком уровне за последние 40 лет.

Ранее стало известно, что кресло зашаталось и под Сунаком. После того, как новость о повышении налогов попала в прессу, его стали сильно критиковать. А незадолго до этого обозреватель британской газеты Financial Times Джанан Ганеш написал, что правление нового премьера будет не лучшим периодом его предшественницы Лиз Трасс, хотя и менее скандальным.

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