Онкологи осмотрят жителей поселков Темрюкского района

Врачи краевого онкодиспансера 22 января ждут на прием всех желающих из Новотаманского сельского поселения.

В первую очередь это люди из так называемой группы риска — пациенты от 40 лет. Диагностика проходит в рамках акции краевого минздрава «Онкопоиск в каждый дом!». И уже есть первые результаты. Из 1 тыс. обследованных жителей Абинского района обнаружили рак у 39 человек.

Цель акции — сделать помощь специалистов краевого уровня доступной для жителей отдаленных поселков и станиц.

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