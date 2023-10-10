ООН: Более 187 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) распространило еще одно срочное сообщение относительно событий, произошедших за последние 24 часа в Израиле и секторе Газа, Сообщает BBC. Новости.

Палестинская армия продолжала обстреливать ракетами Израиль, в то время как израильские силы продолжали массированные атаки на позиции ХАМАС в понедельник.

В общей сложности более 900 израильтян и К вечеру понедельника в результате нападений ХАМАС на Израиль погибли иностранцы. Погибли мирные жители.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, не менее 2616 человек получили ранения.

По данным Министерства Газы Согласно сообщениям, 3800 человек получили ранения.

За последние 24 часа число перемещенных лиц в секторе Газа превысило 187 518 и, как ожидается, будет продолжать расти.

Военные действия В секторе Газа с момента его создания были повреждены четыре школы и восемь медицинских учреждений