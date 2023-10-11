ООН: Более 263 тысяч человек покинули свои дома в секторе Газа

В результате израильско-палестинского конфликта более 263 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

По словам палестинских официальных лиц, израильские удары разрушили более 1000 жилых домов и сделали 560 непригодными для проживания.

Среди беженцев 175 000 человек прибыли из Палестинской автономии Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке. Они получили убежище в 88 школах. управляется агентством по делам беженцев.

Более 14 500 человек учатся в государственных школах, остальные живут у родственников и соседей или ищут убежище в другом месте.