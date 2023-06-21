ООН: число беженцев в мире превысило 100 миллионов человек

количество беженцев превышает 100 миллионов Он был вынужден покинуть свой дом и искать убежища в других регионах и странах. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю Всемирного дня беженцев.

“Это не просто число, это количество людей, которые вынуждены бросить все и искать убежища из-за конфликтов, преследованием, голодом или стихийными бедствиями являются женщины, мужчины и дети. Зачастую это люди, находящиеся в ужасных условиях, подвергающиеся насилию, эксплуатации и дискриминации», — заявил глава Всемирной организации.

«Беженцы — это лучшее, что есть в человеческом духе. Они заслуживают поддержки и солидарности, а не закрытия границ и сопротивления», — заявил генсек.

Глава ООН подчеркнул необходимость более активной международной поддержки стран, принимающих беженцев. Это расширяет возможности мигрантов в плане получения качественного образования, достойной работы, медицинского обслуживания, жилья и социальной защиты.