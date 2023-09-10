ООН назвала пытки частью политики России

Россия Военные пытки украинских гражданских лиц и военнопленных достигли такого уровня, что их можно назвать систематической, санкционированной государством политикой, заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс. Его слова были процитированы газетой The New York Times в воскресенье, 10 сентября.

“Это не случайное, ненормальное поведение. Это запугивание, запугивание с целью получения информации и признаний. Организованное как часть государственной политики по внушению страха или наказать», — сказал Эдвардс. По его словам, свидетели поделились его достоверными показаниями, которые подтвердили постоянные пытки, в том числе изнасилования и избиения, в различных изоляторах под российской оккупацией, а также над пленными украинскими солдатами.