ООН не хочет вмешиваться в ситуацию в России

Совбез ООН в настоящее время в России не хочет рассматривать ситуацию. Офис генсека ООН и все пять постоянных членов Совета безопасности ООН заявили, что не будут заниматься ситуацией в РФ.Он взял на себя штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ПМС

Президент России Владимир Путин назвал действия «Вагнера» преступлением, против Пригожина было возбуждено уголовное дело за организацию вооруженного мятежа.

Позже пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и что “Вагнер” возвращается.