ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна

Минсельхоз: Россия собрала в этом году рекордный урожай зерна.

В Организации объединенных наций пообещали снять ограничения на вывоз зерна из России. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже занялся переговорами с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили страховые ставки для судов, везущих российское продовольствие, сообщают «Известия».

Отмечается, что несмотря на все усилия Гутерриша, к настоящему моменту каких-либо результатов нет.

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения о продлении сделки мы будем оценивать эффективность выполнения нашей части сделки и результативность соответствующих усилий ООН», – заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, у организации есть достаточно времени, чтобы выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября – последнего дня зерновой сделки.

На фоне информации о возможном снятии ограничений Минсельхоз сообщил, что Россия собрала в этом году рекордный урожай зерна. «На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается», — уточнили в ведомстве.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подтвердил планы по валовому сбору. «Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», — заявил он.

До этого рекордный урожай в России собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы. В этом году сбор пшеницы должен достичь 100 миллионов тонн, ржи — более двух миллионов, масличных культур — 28 миллионов тонн.

Напомним, зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекает 19 ноября. Однако Россия в конце октября в одностороннем порядке отказалась от выполнения соглашений. Причиной стала атака украинских беспилотников на Севастополь.

Но уже 2 ноября Министерство обороны РФ сообщило об очередном жесте доброй воли: Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Якобы Украина дала письменные гарантии не использовать зерновой коридор в военных целях.

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