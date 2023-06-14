ООН прекратила помощь Сирии из-за нехватки средств

Решение принято для трех миллионов сирийцев, которые не могут прожить и недели без продовольственной помощи.

Всемирная продовольственная программа ООН почти вдвое сократит объем помощи, выделяемой Сирии из-за нехватки средств. Об этом говорится в коммюнике организации.

“Беспрецедентный кризис средств для Сирии вынудил Всемирную продовольственную программу прекратить помощь 2,5 млн из 5,5 млн нуждающихся в стране”, – говорится в сообщении. говорится в документе.

Отмечается, что это решение принято для трех миллионов сирийцев, которые не могут прожить и недели без продовольственной помощи.

Организация заявляет, что если помощь будет такой же сумма , т.е. если продолжить до 5,5 млн сирийцев, то все ресурсы Всемирной продовольственной программы будут полностью исчерпаны к октябрю этого года.