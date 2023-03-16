ООН призвала Узбекистан провести независимое расследование нукусских событий

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк по итогам своего визита в Узбекистан дал ряд рекомендаций властям страны, касающихся свободы СМИ и расследования событий в Каракалпакстане.

“В городе Нукус я (…) провел открытые беседы с представителями власти и гражданского общества относительно трагических событий, произошедших в июле 2022 года. Я провел Я повторил свой призыв к прозрачному и независимому расследованию, включая привлечение к ответственности за смерти», — сказал Терк.

Он также призвал устранить гендерный разрыв и декриминализовать однополые отношения.