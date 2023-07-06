ООН: ситуация с правами человека в Беларуси «катастрофическая»

Ситуация с правами человека в Беларуси “катастрофическая и только ухудшается”. Об этом сообщила спецдокладчик ООН по этой стране Анаис Марин в своем новом докладе, представленном на 53-й сессии Совета ООН по правам человека, прошедшей 4 июля в Женеве. Об этом сообщает «Газета.uz».

«Правительство Беларуси уже внесло кардинальные изменения в закон об уничтожении гражданских свобод, что привело к увеличению числа политически мотивированных преследований и судебных процессов», — говорится в сообщении. Марин. «Отсутствие ответственности за нарушения прав человека создает атмосферу страха среди жертв и их семей». С 2020 года в стране в среднем происходит 17 произвольных арестов в день.

Марин сообщил, что независимые СМИ в Беларуси запрещены под ярлыком «экстремистских организаций», а их сотрудники подвергаются рейдам ., подвергались арестам и тюремному заключению.

«Десятки журналистов и блогеров отбывают длительные сроки лишения свободы», — сказал он.

Академическая свобода в Беларуси также «систематически ограничивается». нападения», — заявил спецдокладчик ООН.

«Идеологический контроль и дисциплинарные меры ограничивают свободу мысли и слова», — сказал спикер, добавив, что репрессии ведут к «утечке мозгов». из страны уезжают перспективные ученики.

Начальное и среднее образование также подвергается “идеологическому контролю”, а в школах обязательны уроки патриотизма.