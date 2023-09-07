ООН: за 11 лет в результате террористической деятельности Боко Харам погибло 35 тысяч человек

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/c3b130ca522fc00f3186470212d114b5.jpg" title="ООН: 35 000 человек погибли в результате террористической деятельности Боко Харам за 11 лет" alt="ООН: 11 лет погибло 35 000 человек в результате терактов Боко Харам за 11 лет. В результате терактов Боко Харам погибло 35 тысяч человек. Об этом сообщается в данных.

Элси Миллс-Тетти, глава отделения Адамавы Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявил, что с момента начала террористических атак в 2009 году погибло более 35 000 человек.

Миллс-Тетти заявил, что продолжающиеся нападения Боко Харам в северо-восточных штатах Нигерии Адамава и Борно и Йобе оказали негативное влияние на страну. Упомянув, что за этот период были похищены тысячи людей, представитель ООН отметил, что Национальная комиссия по правам человека расследует жалобы на нарушения прав человека в 2022 году и поможет выплатить компенсацию жертвам.

2000 год в Нигерии. Боко Харам, которая существует с начала 2000-х годов, занимается массовым насилием с 2009 года. С 2015 года организация осуществляет атаки в Камеруне, Чаде и Нигере.