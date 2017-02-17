style=»width: 100%;»> Опасные к употреблению томаты опечатали в Туапсе

В морском порту Туапсе опечатали 20 килограммов томатов, прибывших в качестве продуктов питания экипажа судна из Греции. Продукция оказалась заражена: в ней обнаружили личинки живой гусеницы южноамериканской томатной моли. Ее наличие и жизнеспособность подтвердили в ветеринарной лаборатории.

Капитану корабля запретили использовать томаты до выхода судна из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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