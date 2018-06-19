Оперативные службы Кубани переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

После обильных дождей стремительно начали наполняться реки Кубань, Уруп и Лаба.

Около 180 дворов Псебайского городского поселения затопило 18 июня. В некоторых районах продолжает действовать экстренное предупреждение. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, специалисты круглосуточно следят за уровнем воды в руслах. По всему региону установлены датчики. Если критическая отметка будет достигнута, система оповещения сработает автоматически.

«Как правило, в критический момент, когда выпадает большое количество осадков и ожидается закритичный уровень, мы переводим систему и усиливаем ее обычными человеческими постами, в первую очередь за счет спасателей и специалистов, которые еще и визуально отслеживают все эти уровни», — пояснил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

Под особым контролем сразу несколько муниципалитетов — Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский и Усть-Лабинский районы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани подготовились к подъему уровня воды в реках. В Армавире на случай подтопления развернули сборные эвакуационные посты.

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