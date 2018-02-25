Оперативные службы Кубани перевели на усиленный режим в связи с непогодой

Соответствующее поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, до конца суток 25 февраля на территории большинства районов прогнозируются осадки в виде снега. В южной части Кубани ожидается налипание мокрого снега, гололед. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с, в районе Анапы, Геленджика – 20 м/с, в Новороссийске – 28 м/с.

Глава края поручил руководителям муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле. По словам Вениамина Кондратьева, прежде всего, необходимо обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, следует предусмотреть достаточное количество дорожной техники для расчистки участков от снега.

Особое внимание поручено уделить горным территориям. В Апшеронском, Мостовском районах и в Сочи существует вероятность схода снежных лавин в горах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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