Оператор Deutsche Welle был ранен российскими кассетными пулями на Украине

Во время стрельбы на Украине ранен оператор Deutsche Welle. Во время обстрела также погиб украинский военнослужащий. Еще несколько человек получили тяжелые ранения.

Немецкий телеканал сообщил, что Евгений Шилко был ранен российскими кассетными пулями в Друйковке Краматорского района Донецкой области в 23 км от линии фронта. – Мы лежали, потом начались новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже в украинской армии нам подтвердили, что стреляли кассетными пулями.”

Шилко госпитализирован, его состояние стабильное.