Оператор Керченской переправы сменится после 15 октября

Функции паромного оператора, которые сейчас выполняет компания «Морская дирекция», перейдут ГУП РК «Крымские морские порты».

Об этом сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков на своей странице в Facebook.

Ранее власти республики приняли решение ликвидировать «Морскую дирекцию» и полностью передать функции оператора переправы госпредприятию «Крымские морские порты». Сообщалось, что, согласно распоряжению властей, «Морская дирекция» должна была быть ликвидирована до 1 июня 2018 года, однако завершение процесса ликвидации перенесли на осень этого года.

По словам Волкова, переправа, несмотря на открытие Крымского моста для движения грузовиков, продолжает работать. «Морская дирекция» как паромный оператор продолжает выполнять обязательства по предоставлению паромного сообщения, и рейсы будут осуществляться по фактической загрузке и при необходимости. Паромы находятся в полной готовности, накопление транспортных средств отсутствует.

ООО «Морская дирекция» была учреждена в конце 2014 года автономной некоммерческой организацией «Единая транспортная дирекция», которая после воссоединения Крыма с РФ была оператором перевозок пассажиров через Керченский пролив, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник