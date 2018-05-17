Оператор Керченской переправы сократит штат в связи с открытием Крымского моста

Руководство переправы планирует сократить штат сотрудников и, возможно, число паромов после того, как часть трафика перевели на открывшийся для автотранспорта Крымский мост.

В «Морской дирекции» отметили, что пока у судовладельцев есть заинтересованность работать, на паромной линии будут задействованы все шесть судов. Коллектив ООО «Морская дирекция» будет сокращен до количества, необходимого для обслуживания паромной переправы с учетом потребностей транспортного комплекса. При сокращении сотрудников будут выплачены компенсации.

Сколько именно сотрудников будет сокращено, не уточняется.

Также в «Морской дирекции» сообщили, что после открытия движения по Крымскому мосту поток легковых автомобилей через паромную переправу снизился. Число перевезенных грузовиков не изменилось. В первый день движения по мосту 16 мая паромами воспользовались 3 тыс. 318 пассажиров, были перевезены 153 легковые машины, 973 грузовика, 51 автобус.

Отмечается, что снижение числа легковых машин, которые имеют приоритет в очереди, позволит сделать переправу более комфортной для большегрузов. Сейчас пропускная способность с учетом работы шести паромов и интервалом движения 20 минут позволяет перевозить в сутки 2,5 тыс. грузовиков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин за рулем КамАЗа 15 мая первым проехал по Крымскому мосту. В 5:30 16 мая для движения открыли автодорожную часть Крымского моста.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту. Крымский мост появился на Google Maps.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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