На фарватерный участок моста установили навигационное оборудование.
К концу года у фарватерных опор завершили сооружение специальных конструкций в форме цилиндра — палов. Они необходимы для того, чтобы уберечь основные опоры моста от навала судна.
«В случае, если судно потеряет управление, эта конструкция будет помогать как самому судну не разрушиться, так и конструкциям мостового сооружения», — цитирует заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.
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Строительство Крымского моста
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