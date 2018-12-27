На фарватерный участок моста установили навигационное оборудование.

К концу года у фарватерных опор завершили сооружение специальных конструкций в форме цилиндра — палов. Они необходимы для того, чтобы уберечь основные опоры моста от навала судна.

«В случае, если судно потеряет управление, эта конструкция будет помогать как самому судну не разрушиться, так и конструкциям мостового сооружения», — цитирует заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автодорожную часть Крымского моста открыли для движения 16 мая. Грузовикам разрешили проезд по мосту 1 октября.

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