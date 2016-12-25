Опознание погибших при крушении Ту-154 проведут в Москве

25 декабря в 18:03

Министр транспорта РФ Максим Соколов 25 декабря на государственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Минобороны России заявил, что опознание погибших пройдет в Москве.

В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В Министерстве обороны будет организован центр психологической поддержки, где будут работать сотрудники МЧС и Минздрава России. Родственников и близких погибших ориентируем на то, что в Сочи приезжать не нужно ввиду неопределенности сроков прохождения поисково-спасательной операции», — пояснил Соколов.

Он подчеркнул, что опознание тел будет производиться в моргах Москвы.

Вениамин Кондратьев добавил, что родственникам погибших, которые уже вылетели в Сочи, край окажет всестороннюю помощь.

«Безусловно, всех родных и близких, которые прибыли в Сочи, мы встретим, разместим и обеспечим питанием на весь период пребывания здесь», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших при крушении Ту-154.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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