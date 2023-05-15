Оппозиционная партия победила на парламентских выборах в Таиланде

В На прошедших в Таиланде парламентских выборах сенсационную победу одержала оппозиционная партия «Движение вперед», призывающая к радикальному реформированию институтов страны, сообщает BBC Newsg.

Предварительные итоги голосования показали, что Партия «Движение вперед» превзошла все прогнозы и получила 151 из 500 мест в нижней палате таиландского парламента.

Это на 10 мест впереди партии Pheu Thai, возглавляемой дочерью бывшего премьер-министра Таксина. Чинавата. p.

BBC News отмечает, что правящая коалиция получила лишь 15 процентов мест.

Аналитики уже назвали выборы и их результаты «политическим землетрясением», представляющим собой существенный сдвиг в общественном мнении”.

Тайские соцсети описывают победу партии “Движение вперед” как “ветер перемен” и “зарю новой эры”.

Лидер движения «Вперед» Пита Лимьяройенрат, 42 года, выпускник Гарвардского университета, заявил в Твиттере, что он «готов» стать 30-м премьер-министром страны. «Наши мечты и надежды совпадают. Вместе мы верим, что наш любимый Таиланд станет лучше, и что если мы начнем работать над ним сегодня, изменения могут произойти», — написал он.

Партия сформирует правящую коалицию из шести партий, занявшую второе место. Партия Pheu Thai уже выдвинута.

В парламентских выборах 14 мая приняли участие 38,5 млн избирателей по всему Таиланду.