Определились потенциальные соперники ФК «Краснодар» в Кубке России

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 24 августа в 12:00 в Москве.

Матчи 1/32 финала Кубка России по футболу сезона 2018/2019 состоялись 22 августа. По их итогам определились четыре команды, одна из которых станет соперником «Краснодара» в 1/16 финала: «Балтика» (Калининград), «Авангард» (Курск), «Черноморец» (Новороссийск), «Тюмень», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Черноморец» победил «Сочи» и прошел в 1/16 Кубка России по футболу. ФК «Армавир» не смог пройти в 1/16 Кубка России.

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