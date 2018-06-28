Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу в России

Сборные Колумбии и Японии стали последними командами, которые пробились в 1/8 финала турнира.

Ранее в 1/8 финала вышли сборные Уругвая, России, Испании и Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии и Бельгии. На данный момент известны шесть пар 1/8 финала из восьми. Соперники колумбийцев и японцев определятся в матче сборных Англии и Бельгии 28 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России в 1/8 финала сыграет 1 июля на московском стадионе «Лужники» с командой Испании. В случае успеха россияне в следующем раунде сыграют с победителем пары Хорватия — Дания

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