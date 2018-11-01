В четвертьфинале «быки» встретятся с «Ростовом».

«Желто-синие» 1 ноября со счетом 3:1 победили «Зенит».

Начиная с 1/4 финала, участники будут проводить по два матча на каждой стадии турнира. Первую встречу «Краснодар» проведет дома 5 декабря, ответный матч — в Ростове 24 февраля.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1/8 финала Олимп — Кубка России «Краснодар» в дополнительное время победил «Крылья Советов».

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2018/2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник