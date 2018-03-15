Определился соперник ПБК «Локомотив-Кубань» по полуфиналу Еврокубка

Им стал итальянский клуб «Реджо Эмилия».

Первый матч полуфинала пройдет 20 марта в Краснодаре. Начало — в 19:00. Вторую игру команды проведут 23 марта в Италии.

«Реджо Эмилия» в четвертьфинальной серии из трех матчей обыграла питерский «Зенит» со счетом 105:99, сообщает пресс-служба «Локо».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал Еврокубка, обыграв испанскую «Гран-Канарию».

Фоторепортаж с первого матча четвертьфинала Еврокубка по баскетболу «Локомотив-Кубань» — «Гран-Канария» смотрите здесь.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник