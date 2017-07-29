Опрокинувшийся недалеко от Крыма сухогруз вез пшеницу

В МЧС сообщили, что сухогруз «Anda» вышел из Керчи в рейс, несмотря на штормовое предупреждение.

По предварительным данным, нескольких членов экипажа спасли проходившие мимо корабли. Поиском остальных моряков занимаются специалисты морского координационного спасательного центра. Непогода пока не позволяет задействовать спасательные суда и авиацию МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасены уже восемь моряков, судьба еще одного члена экипажа пока неизвестна.

Сухогруз перевозил 24 тыс. т пшеницы. На борту находился экипаж из девяти человек, это граждане Сирии и Индии, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сухогруз следовал под флагом Того. Он перевернулся утром 29 июля в нейтральных водах Черного моря.

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