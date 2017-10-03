Опрос: 19% кубанцев отказались от отпуска в этом году

Согласно опросу, большая доля работающих респондентов Краснодарского края (58%) была в отпуске летом.

Кубанцы чаще жителей других регионов выбирали путешествия в пределах страны (57%). Половина опрошенных осталась довольна отпуском. Тем не менее, 36% с радостью вышли из отпуска, так как соскучились по работе и коллегам, 26% респондентов боролись с желанием уволиться, 21% опрошенных говорят, что не успели набраться сил, 10% — вовсе не чувствуют, что побывали в отпуске.

Тем не менее 19% опрошенных жителей Кубани отказались от отпуска в этом году. Почти половина из них (46%) заявила, что они не могут себе позволить отпуск из-за отсутствия финансов, 24% не могут оставить работу, а 20% респондентов не желают терять в зарплате, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании HeadHunter.

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