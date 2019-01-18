Опрос: 20% россиян планируют участвовать в крещенских купаниях

По данным ВЦИОМ, большинство из них делают это по религиозным мотивам.

Количество тех, кто на Крещение окунется в купель, выросло по сравнению с 2018 годом: тогда купальщиков было 15%. Среди желающих преобладают мужчины (29%), тогда как женщины и опрошенные в возрасте 60 лет и старше проявляют меньший энтузиазм — их 12% и 6% соответственно. Из них 63% принимают участие в крещенских купаниях каждый год.

Также в планах россиян поздравить близких с праздником Крещения — это сделают 83% опрошенных. Более половины россиян собираются пойти в церковь за святой водой и собраться с родственниками за праздничным столом (45%). Треть россиян собираются посетить церковные богослужения.

Во всероссийском опросе приняли участие 1 тыс. 600 респондентов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания пройдут в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В Краснодаре для крещенских омовений определили семь мест, в Сочи — десять. В Лабинском районе для крещенских купаний расчистили берега реки.

В МЧС дали советы по купанию в проруби. Синоптики предсказали, что в крещенскую ночь на территории Кубани будет комфортная температура.

На Кубани в Крещение будут дежурить более 3 тыс. полицейских.

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