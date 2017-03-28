Опрос: 22% кубанцев считают, что дети мешают строить карьеру

Согласно данным опроса, 22% опрошенных в Краснодарском крае работников считают, что наличие детей мешает строить карьеру.

О том, что заниматься детьми труднее, чем работать, зявили 37% респондентов. Чаще всего так отвечали женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании HeadHunter.

Четверть опрошенных (26%) предпочли бы работать, а не заниматься воспитанием. Также 14% кубанцев убеждены, что заниматься карьерой можно только после того, как дети вырастут.

Опрос проводился с 27 февраля по 12 марта среди 12 тыс. 241 сотрудника российских компаний.

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