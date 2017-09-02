Опрос: 33% жителей Кубани считают, что первый опыт работы следует получать с 14 лет

«Первый опыт работы или подработки ребенок должен получить с 14 лет — так ответили 33% респондентов. Столько же считают, что начинать работать надо с 16 лет, 13% — с 15 лет, 7% — с 17 лет, также 7% респондентов отметили вариант «только после достижения 18 лет и позже»», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе HeadHunter.

При этом 44% опрошенных, у которых есть дети в возрасте 14 лет и старше, отметили, что опыта работы или подработки у их детей еще не было.

Главным преимуществом раннего трудоустройства родители считают рост уровня ответственности и самостоятельности детей, этот вариант отметили 83% респондентов. На второй строчке — подготовка подростка ко взрослой жизни, так ответили 59%. Тройку лидеров-мнений замыкает возможность в той или иной мере быть финансово независимым от родителей (50%). Не видят плюсов в получении раннего опыта работы 2% респондентов.

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