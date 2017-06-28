Опрос: 33,2% россиян боятся потерять работу

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5%.

В мае прошлого года этот показатель составлял 41,7%. На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4%), и на 6,7% — задержек выплат (38,3% против 45%). Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили на 4,3% респондентов меньше, чем годом ранее (27,6% против 31,9%).

В целом уровень рисков в сфере занятости за год уменьшился и вернулся к средним значениям 2015 года.

Больше всего в зоне высокого риска оказалось людей со средним общим образованием (34,9%). А в низкорисковой зоне — с высшим образованием (39%).

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. работающих россиян, пишут «Известия».

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