Опрос: 61% россиян недовольны уровнем своей зарплаты

14 сентября в 20:48

Социологи фонда «Общественное мнение» в августе провели опрос. В нем приняли участие 1 тыс. 500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

Согласно полученным данным, 82% опрошенных официально оформлены на работе, 16% трудятся в теневом секторе. Подавляющее большинство (88%) работают на одном предприятия, 9% — имеют две работы, 2% — три. На трех и более работах заняты менее 1% респондентов.

Довольны своей работой 73% орошенных, 25% — не удовлетворены. При этом размер зарплаты устраивает только 37% работающих, 61% их зарпалаты не устраивает.

Отвечая на вопрос, какие положительные изменения произошли на работе за последние год-два, 19% отметили рост заработка, у 13% улучшилось оборудование, 10% отметили больше возможностей использовать свою квалификацию, знания. Также у 9% респондентов улучшились отношения между сотрудниками. При этом у 45% участников опроса изменений к лучшему на работе не произошло.

Говоря об отрицательных переменах, 17% заявили о сокращении заработков. Еще 8% указали на рост вероятности массовых увольнений, 7% — на уменьшение шансов на карьерный рост. Сокращение социальных льгот отметили 6%, у 5% ухудшились отношения между сотрудниками и руководством, 4% потеряли интерес к работе, сообщает «Интерфакс».

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