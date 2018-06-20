Опрос: 73% россиян поддерживают жесткий ответ Москвы на антироссийские санкции

ВЦИОМ 20 июня представил исследование, посвященное теме западных санкций.

Всероссийский опрос провели 10-11 июня среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

По данным опроса, на 67% респондентов антироссийские западные санкции никак не повлияли, лишь 24% россиян ощутили негативное влияние санкций на свое материальное положение.

Социологи выяснили, что 30% респондентов считают: для экономики РФ санкции имеют негативные последствия. При этом каждый пятый россиянин уверен, что на российскую экономику западные санкции никак не повлияли. Немногим более трети россиян (34%) говорят о положительном эффекте.

Согласно результатам опроса, 17% респондентов уверены, что России следует пойти по пути уступок Западу, но большинство участников (73%) выступают за продолжение жесткой самостоятельной внешней политики Москвы «без оглядки на санкции».

«Антироссийские западные санкции почти после четырех лет действия не вызывают особого страха. Более того, значительная часть респондентов усматривает преимущественно позитивные экономические последствия. Тем не менее, каждый четвертый фиксирует негативные последствия от санкций для благосостояния — своего и своих близких. Таким образом, общественный запрос на отмену санкций существует, но он ни в коем случае не предполагает ревизию политики Москвы в мире», — цитирует генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евросоюз на год продлил санкции в отношении Крыма.

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