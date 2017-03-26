Опрос: 78% россиян выступили за планирование семьи

По данным опроса «Левада-центра», 78% россиян считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным поведением и реализовываться с помощью современных методов контрацепции.

В то же время только 13% уверены, что следует родить и вырастить столько детей, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам.

Почти 60% опрошенных выступают против вмешательства государства в эту сферу жизни граждан, а 27% считают, что государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов.

Каждый четвертый россиянин поддерживает распространение контрацептивов через покрытие их стоимости из системы ОМС, а каждый пятый выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака. Введение обязательных уроков сексуального воспитания в школах одобряют 31% респондентов.

Более 50% респондентов поддерживают право женщины принимать решение об аборте самостоятельно. Среди женщин эту точку зрения поддерживает 60%, среди мужчин — 40%.

Опрос проводили 2-6 марта среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России, сообщает «Интерфакс».

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